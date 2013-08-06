Suriye'de muhalifler ve Irak İslâm Devleti örgütü ittifak hâlinde

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Suriye'de muhaliflerin uzun süren çatışmaların ardından Halep'in kuzeyinde bulunan bir hava üssünü, çok sayıda mühimmatla birlikte ele geçirdikleri bildirildi.



Muhalifler, Pazartesi günü Mingh Hava üssünün ana binasına yaptıkları bombalı saldırının ardından, Suriye devlet başkanı Beşar Esad'ın askerlerinin son sığınağını ele geçirdiklerini söyledi. İsyancıların internete yükledikleri bir videoda, yeni ele geçirdikleri mühimmat ve silahlarla gövde gösterisi yaptıkları kaydedildi.



Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre, Beşar Esad'ın silahlı kuvvetleri Şam ve çevresinde ilerleme kaydederken, muhaliflerin kuzey bölgesindeki hava sahasını ele geçirmeleri, isyancıların kuzey bölgesindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Suriyel Muhaliflerin, artık, Türkiye'den gelecek yardımların, doğrudan gönderilebileceği çok geniş bir bölgeyi kontrolleri altına aldıkları aktarıldı.



Humus'ta zafer ilân eden hükümet için, bu hava üssünün kaybedilmesi, şüphesiz çok sert bir darbe. Bu başarının, muhaliflerin geçtiğimiz Pazar günü, Suriye Alevîlerinin kalbi olarak nitelendirilen, Lazkiya'daki çok sayıda kasabanın kontrolünü ele geçirmelerinden kaynaklandığı da ifade edildi.



Muhaliflerin bu kazanımları, uluslararası alanda Beşar Esad'a karşı olanlara, Esad'ın güç kaybettiğini gösterdiği fakat, aynı zamanda taaruzu yöneten cihadçı gruplar konusunda da endişe yarattığı bildirildi. Irak'ın El Kaide'yle bağlantılı olduğu söylenen Irak İslâm Devleti isimli örgütün de Mingh Hava üssü saldırısında ve Lazkiya'daki isyancıların başarısında çok kritik bir rol oynadıkları ifade edildi.



Halepli bir aktivist Kareeb Adeeb ve İngiliz merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamalara göre, Suriyeli olmadıkları kaydedilen, iki Irak İslâm Devleti üyesi, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir kamyonetle, Mingh Hava üssünün ana binasının yakınlarında bombalı bir saldırı gerçekleştirdi.



IHS Jane Terörizm ve İsyan Merkezi'de araştırma görevlisi olan Charles Lister, bu hava üssünün ele geçirilmesi sayesinde birçok isyancının serbest kalacağına ve bu sâyede Halep Uluslararası Havaalanının ve şehrin ele geçirilmesinde çok kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Lister, güçlenen bu grubun, İslâmcıların Laskiya'daki saldırılarına da takviye olacağını belirtti.



Lister söyle konuştu: Mingh hava üssünün ele geçirilmesi, muhtemelen Halep bölgesinde ve kuzey batıda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Her şeyden önce, bu galibiyet, militan İslâmcıların, özellikle kuzey Suriye'deki stratejik üstünlüklerinin altını çizdi.