Rusya: Suriyeli muhalifler sarin kullandı

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde bir köye atılan bir füzenin sinir gazı sarin taşıdığı, ve olayda muhaliflerin parmağının olduğuna dair ellerinde bulgular olduğunu açıkladı.

Moskova'nın Birlemiş Milletler daimi büyükelçisi, bulguların Şam'ın istediği bağımsız bir araştırma sayesinde elde edildiğini söyledi.

Suriye'de taraflar birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçluyor.

Halep'in dışında bulunan Han el Assal'da 19 Mart tarihinde gerçekleşen olayda 27 kişi ölmüş onlarca kişi de yaralanmıştı.

Geçen ay da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu da Han el Assal ve başka üç saldırıda 'bir miktar zehirli kimyasalların kullanıldığına' dair inanılabilir bilginin ellerinde olduğunu söylemişti.

Buna rağmen komisyon "hangi kimyasalların kullanıldığını, nasıl taşındığını veya kimin kullandığının belirlenmesinin mümkün olmadığını" da söylemişti.

Araştırma ayrıca Suriyeli yetkililerin Birleşmiş Milletler kimyasal silah uzmanlarının ülkeye girmesine izin vermesi çağrısı yaptı. Şam, Fransa ve İngiltere'nin araştırılmasını istediği bölgeler üzerinde yaşanan tartışmalardan dolayı bu çağrıya henüz yeşil ışık yakmadı.

Pazartesi günü Rusya'nın BM büyükelçisi Vitaly Churkin, Suriye'nin kendilerinden Han el Assal'daki saldırıyı araştırmasını istediğini açıklamıştı.

Churkin, bölgeyi ziyaret ettiklerini ve alınan örneklerin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) tarafından onaylanan laboratuvarlarca araştırıldığını belirtti.

Churkin, araştırmalar sonucunda kimyasalın Özgür Suriye Ordusu'yla bağı olan el-Nasır Tugayı'nca üretilen bir füzeyle taşındığını öne sürdü.

Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, istihbarat birimlerinin Suriye hükümet güçlerinin "muhaliflere karşı geçen yıl birkaç kez ufak ölçekte" sarin gazı kullandığına inandıklarını söylemişti.

Churkin'in açıklamasının ardından BBC'ye konuşan bir İngiliz hükümet yetkilisi, "Bize sunulanlara bakacağız ama Suriye'deki muhaliflerin kimyasal silah kullandığı veya ellerine kimyasal silah geçtiğine dair bugüne kadar güvenilir kanıt görmedik." dedi.

BBCTürkçe