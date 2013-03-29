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Dünya

Suriyeli muhalifler İran uçağını vurdu

Muhalifler uçağın vurularak alev aldığı görüntüleri Youtube internet paylaşım sitesi üzerinden yayınladı

29 Mart 2013 12:06

Beşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu, İran'dan Suriye rejimine silah taşıyan bir kargo uçağını vurduklarını duyurdu.

Muhalifler vurulan uçağın görüntülerini yayınladı.

El Arabiya televizyonunun muhalifler tarafından kurulan SANA Devrimci Ağı adlı haber ajansına dayandırdığı habere göre, Özgür Suriye Ordusu, İran'dan Suriye rejimine silah taşıyan bir kargo uçağını Şam Havaalanı'na inişe geçtiği sırada roketle vurdu.

Muhalifler uçağın vurularak alev aldığı görüntüleri Youtube internet paylaşım sitesi üzerinden yayınladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise iddiaları yalanlayarak Şam Havaalanı'nda her şeyin normal olduğunu iddia etti.

 

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