Suriye'de kum fırtınası çıktı; Adıyaman ve Gaziantep'e çamur yağdı

Suriye'den gelen kum fırtınası ve toz bulutunun etkili olduğu Adıyaman ve Gaziantep'te çamur yağdı.

Adıyaman'da, kentte, Suriye’den gelen toz bulutlarının etkili olmasıyla günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle kent merkezinde çamur yağdı. Toz bulutu nedeniyle insanların güçlükle nefes aldığı kentte araçların üzerini çamur kapladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan sürücüler, araçlarını temizledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde de, kum fırtınası ve toz bulutu etkili oldu. Gökyüzünün griye boyandığı ilçede, akşam saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte havadaki kum ve tozlar, çamur şeklinde yere indi.

Ev ve araçların yanı sıra yollar da çamura dönüştü. Yağan çamur nedeniyle ilçe halkı zor anlar yaşadı.