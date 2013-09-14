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'Suriye'de kimyasal silahlar 2014'ün ortasına kadar imha edilmeli'

ABD ve Rusya Suriye konusunda uzlaşmaya vardı. Toplantıdan, Suriye rejiminin kimyasal silahları 2014 yılının yarısına kadar tamamen imha etmesi kararı çıktı

14 Eylül 2013 16:55

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'nin 1 hafta içinde kimyasal silahların listesini sunması konusunda anlaştı.

Bakan Kerry, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin elindeki kimyasal silahların alınması ve yok edilmesi hakkında anlaşmaya vardıklarını söyledi. ABD'li Bakan, Suriye'nin de bir hafta içinde elindeki silahların listesini sunması gerektiğini bildirdi.

 

‘2014’te bitmiş olmalı’

 

Suriye'nin elindeki kimyasal silahların 2014'ün yarısına kadar tamamen imha edilmesi gerektiğinin altını çizen Kerry, Suriye bu teklifleri kabul etmezse BM Güvenlik Konseyi'nin ne gibi önlemler alabileceği konusunda bir ön anlaşma yapılmadığını vurguladı.

Kerry ayrıca, Suriye'nin anlaşmaya uygun davranamaması durumunda 7. Madde'nin uygulanmasını Rusya'nın da kabul ettiğini açıkladı. BM Şartı’nın yedinci maddesi, BM Güvenlik Konseyi’nin “barışı sağlama” yetkilerini belirliyor. Madde, Güvenlik Konseyi’ne barışa zarar verildiğinde askeri ya da askeri olmayan eyleme geçme izni veriyor.

Kerry, Rusya'nın da Suriye'nin tüm kimyasal tesislerinin soruşturulmasına izin vermesi gerektiği konusunda benzer düşündüğünü bildirdiğini söyledi.

 

Güç unsuru yok

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise alınan kararların uzlaşma esasına dayandığını, hedefe ulaşıldığını söyledi. Lavrov, ABD ile vardıkları anlaşmanın güç kullanımıyla ilgili hiçbir unsuru barındırmadığını söyledi.

 

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