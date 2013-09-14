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Davutoğlu: Biz savaş dursun diyoruz

Ahmet Davutoğlu: Suriye'deki savaşın durdurulamamasının bedelini en fazla Suriye halkı ve Türkiye gibi komşu ülkeler ödüyor

14 Eylül 2013 16:11

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye olarak kimyasal silahların tasfiye edilmesini desteklediklerini belirterek, "Ancak kimyasal silahların ne kadar sürede teslim edileceği önemli" dedi. Davutoğlu, Türkiye olarak savaş istemediklerini, savaşın durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı John Baird'la yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.
 
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:
 
"Suriye'deki savaşın durdurulamamasının bedelini en fazla Suriye halkı ve Türkiye gibi komşu ülkeler ödüyor. Biz bu savaşın en etkin şekilde durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Biz savaş istemiyoruz. Biz bölgemizde hiçbir müdahaleyi de doğru bulmuyoruz ancak şu an savaş sürüyor. Biz bu basın toplantısını yaparken birçok çocuk ölüyor ve birçok kadın dul kalıyor. Kimse Türkiye'nin vicdani tutumunu başka şekilde lanse etmeye kalkmasın."

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