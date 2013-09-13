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Politika

Davutoğlu: Türkiye hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı

Ahmet Davutoğlu: Sadece kimyasal silahların devrini kesin çözüm olarak görmek barışı getirmez. Türkiye hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı

13 Eylül 2013 15:29

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Kimyasal silah insanlık suçudur. Bir gram kimyasal silah bile yeryüzünden kalkacaksa biz destek veririz. Türkiye hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı" dedi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Samuel Santos Lopez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Biz dünyanın her yerinde hem kimyasal silahlar, hem de biyolojik ve nükleer silahların kaldırılması için kampanyalar yürütmekte olan bir ülkeyiz. Kimyasal silah insanlık suçudur. Kim buna bulaşmış olursa, kim bu silahı temin etmişse, kullanıyorsa insanlık suçu işler. Türkiye'nin tutumu net ve açıktır. Kimyasal silahın tedariki, kullanımı insanlık suçudur.
 
Gönül isterdi ki BM sorun bu hale gelmeden çözüm bulabilseydi. Bugün eğer binlerce insan ölmüşse bunun sorumlusu Suriye rejimi ve tavır koyamayanlardır.
 
Bir gram kimyasal silah bile yeryüzünden kalkacaksa biz destek veririz. Sadece kimyasal silahların devrini kesin çözüm olarak görmek barışı getirmez. Türkiye hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı. Biz savaşı durdurun diyoruz. Bunun bedelini Suriye halkı ve komşu ülkeler ödedi. Masum insanların kaybına yol açan suçlar yargılanmalı.
 
Pilotlarımızla ilgili sessiz ve dakika dakika bir süreç işliyor bütün birimlerimiz her tür çalışmayı yapıyor. İnşallah pilotlarımızla ilgili güzel haberleri paylaşırız" dedi.

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