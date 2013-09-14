Obama'dan Suriye görüşmesiyle ilgili ilk tepki

ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının Suriye'nin kimyasal silahlarını teslimi için Cenevre'de yaptığı görüşme sonrası Barack Obama'dan ilk tepki geldi. Obama varılacak anlaşmanın uygulanabilir olması gerektiğini yineledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Kuveyt Emiri Şeyh el-Ahmed el-Cebir el-Sabah'la yaptığı görüşme sırasında Suriye konusundaki süreci değerlendirdi.

Görüşmeler devam edecek

Suriye'nin kimyasal silahlardan arınma sürecini Cenevre'de ele alan ABD ve Rusya dışişleri bakanları da, görüşmelere devam etme kararı aldı.

ABD ve Rus heyetlerin, Suriye'nin stoklarındaki kimyasal silah miktarı konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları belirtildi.

ABD delegasyonundan yapılan açıklamalara göre, konuya ilişkin çıkarılması planlanan BM kararında, Rusya'nın engel çıkarması nedeniyle "askeri operasyon" seçeneğinin yer almayacağı ifade edildi.

Bu konu ve diğer başlıklarla ilgili kararların taraflar arasında bugün de devam edecek görüşmelerin tamamlanması sonrası duyurulması bekleniyor.

Üçlü görüşme

Konuyla ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Fransız, ABd ve İngiliz dışişleri bakanlarının Suriye konusunu görüşmek üzere Paris'te bir araya geleceğini açıkladı.

'Esad insanlık suçu işliyor'

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Suriye lideri Beşşar Esad'ın birçok insanlık suçu işlediğini belirtti. BM Genel Sekreteri Ban ayrıca Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin raporun ilk sinyallerini verdi.

Genel Sekreter Ban, "Esad, insanlığa karşı birçok suç işledi. Her şey yoluna girdikten sonra, bunun sorumluluğunu da çekeceğinden eminim. Ancak şu an için en önemli şey barışın sağlanması. Diplomasiye ve barışa bir şans verin" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Ban, Suriye'de kimyasal silah kullanımını inceleyen raporun, ülkede kimyasal silah kullanıldığını doğrulayacağına inandığını belirtti.

BM Kimyasal Silah Araştırma heyetinin hazırladığı raporun önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.