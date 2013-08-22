Davutoğlu: Suriye'de bütün kırmızı çizgiler aşıldı ama BM adım atmadı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Şam masum olduğunu savunuyorsa bunu ispatlamalı ve incelemeye izin vermeli. Ben de İran Dışişleri Bakanı dostumuzu arayarak bu incelemeye engel olmamaları için aracı olmasını istedim" dedi. Davutoğlu, BM'in Suriye'de yaşananlar karşısında sessiz kaldığını vurgulayarak, "Suriye'de bütün kırmızı çizgiler aşıldı ama BM adım atmadı" ifadesini kullandı.

Suriye’de dün yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ile ilgili, "Kimyasal silah saldırısı olduğu ortada. Yapanın cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Alman mevkidaşı Guido Westerwelle ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Davutoğlu şu açıklamalarda bulundu:

BM heyeti Şam'a gitmeli

Rejime karşı başından beri ilkeli bir tavır sergiledik. Şam rejimi biz yapmadık diyor. Eğer kendilerinden eminlerse BM heyetine izin vermeliler. Heyet de Şam'daki bu bölgeye gitmeli. Bu yapılmadığı takdirde, uluslararası toplumun bu insanlık suçu konusunda Balkanlar'da gösterdiği tavrı göstermesi gerekir.

Mısır'da demokrasinin sağlanması güç

Seçilmiş bir cumhurbaşkanının hapishanede olduğu, buna mukabil Mübarek'in tahliye edildiği Mısır'da düzenin ve demokrasinin sağlanması çok güç.

Ulusal uzlaşı için tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir.

Bütün kırmızı çizgiler aşıldı

BM'nin caydırıcı niteliği kaybolursa, otokratik rejimlerin cesareti artıyor. Maalesef Suriye'de bu caydırıcılık kayboldu.

Bütün kırmızı çizgiler aşıldı. Bu çizgileri koyan ülkelerin, bu çizgiler aşıldığında sorumluklarını yerine getirmesi gerekir.

Bu eşik şimdi de kimyasal silah. Aslında bu konuda daha önce üç kez uyarı yapıldı. Ama gerekli incelemeler yapılmadı. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi artık kararsız bir tavır takınamaz. En şiddetli yaptırımlar uygulanmalı. Eğer şu an bunları yapmazsak, emin olun daha kanlı katliamlar gerçekleşecektir.