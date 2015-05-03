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Dünya

Suriye'de anaokuluna saldırı; 10 ölü

Esad rejiminin Halep'te muhaliflerinin denetiminde bulunan bir anaokuluna varil bombası attığıiddia edildi

03 Mayıs 2015 19:01

Suriye’de Esad güçlerine ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin denetiminde yer alan bir anaokuluna "varil bombasıyla" düzenlediği iddia edilen saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Kentteki sahra hastanesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Esad güçlerine ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin denetimindeki Salahaddin bölgesinde yer alan bir anaokuluna "varil bombasıyla"saldırı düzenledi.

Saldırıda 6'sı çocuk, 4 öğretmen 10 kişinin yaşamını yitirdiğini 18 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, 8 yaralının durumunun ağır olduğu ve hastanenin acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Salahaddin bölgesindeki yerel aktivistlerden Mervan Salim ise, saldırı bölgesinde enkaz altında insanların olduğunu ve sivil savunma ekiplerinin ağır iş makineleri yardımıyla enkaz altındakilere çalışmaya çalıştığını söyledi.

Salim, bölge halkının enkaz altında kalanlara ulaşılması için sivil savunma ekiplerine yardım ettiğini anımsatarak, saldırıya uğrayan binanın tamamen yıkıldığını ve enkazın caddeyi kapattığı belirtti.

Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı'nın (SRMD) kayıtlarına göre Esad rejiminin saldırıları sonucu 2011 Mart'ından bu yana Halep'te en az 25 bin kişi hayatını kaybetti.

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