Suriye'de 5 yıl sonra ateşkes umudu

Suriye’de savaşın başladığı 2011 mart ayından bu yana ilk kez geniş çaplı bir ateşkes deneniyor. Eğer her şey yolunda giderse Şam saatine göre gece yarısından (TSİ 00.00) itibaren ‘çatışmaların durması’ uzlaşmasının yürürlüğe girmesi beklenirken ABD, Rusya, Suriye ve Türkiye'den ateşekese dair farklı fikirler yükseldi.

Ateşkesin tarafları

Ateşkes anlaşmasının gereği El Nusra ve IŞİD'in ateşkesin dışında tutulacağı belirtilmişti. Erdoğan "El Nusra da DAEŞ'e karşı savaşıyor; YPG'ye iyi diyorsunuz da onlara neden iyi demiyorsunuz?" diye sormuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de haftasonu başlaması planlanan geçici ateşkesin işe yaramaması ve siyasi çözüm yolunda adım atılamaması halinde B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye için B planından bahsederek, "Zaman geçtikçe Suriye’yi bütün olarak tutmanın zorlaşacağını" söylemesine Moskova'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bir B planı yok ve de olmayacak' dedi.

YPG Sözcüsü Redur Halil, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşan ABD ve Rusya'nın öne sürdüğü maddelere uyacaklarını ancak meşru müdafaa hakkını saklı tuttuklarını söylemişti.

Hürriyet'in haberine göre, Esad rejimi uzlaşmaya uyacağını belirterek, bazı şartlar öne sürmüştü. Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar destekli Yüksek Müzakere Komitesi’nin geçici ateşkese ‘ön onayı’ verdiklerini açıklamıştı.

Hazırlıkları kapsamında Rusya’nın Suriye’deki Himeymim üssünde koordinasyon merkezi kuruldu. ABD Başkanı

Barack Obama, önceki gün Oval Ofis’te yaptığı açıklamada ateşkesle ilgili olarak ‘beklentileri yüksek tutma konusunda ihtiyatlı olduklarını’ söyledi.

470 bin kişi öldü

Suriye Politika Araştırma Merkezi adlı grup, Suriye iç savaşında şimdiye kadar 470 bin kişinin öldüğünü, 1.9 milyon kişinin yaralandığını bildirmişti. Bu rakamın ülke nüfusunun yüzde 11.5’e denk geldiği ifade edilmişti. 6 milyondan fazla Suriyeliı ülke içinde yer değiştirirken, 4 milyondan fazla kişi yabancı ülkelere kaçtı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise iç savaştaki can kaybını 370 bin olarak vermişti.