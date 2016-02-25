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Davutoğlu: Türkiye’nin güvenliğini tehdit söz konusu olursa, ateşkes bizi bağlamaz

"Suriye’de ateşkes kararı yeni bazı saldırılara mesnet teşkil etmemeli"

25 Şubat 2016 13:07

Başbakan Ahmet Davuoğlu, Suriye’de 27 Şubat’ta başlaması planlanan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’nin güvenliğini tehdit söz konusu olursa, ateşkes bizim için bağlayıcı olmaz” dedi.

Borsa İstanbul-Borsa Konya işbirliği imza ve gong töreninde konuşan Davutoğlu, “Suriye’de ateşkes kararı yeni bazı saldırılara mesnet teşkil etmemeli” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun konuyla açıklaması şöyle:

"Suriye'de kardeşlerimizin canlarına kasteden bu ortamın durması için gerçekleşecek her türlü ateşkesi destekleriz. Bu ateşkes kararının yeni bazı saldırılara mesnet teşkil etmemelidir. Anlaşma dökümanında sağlanan ateşkesle rejim ve Rusya gibi ülkelere gelebilecek saldırıların durdurulması sağlanıyor. Ancak onların muhalefete yönelik saldırıları belirsiz oluyor. Eğer bu uygulama devam ederse, Rusya sorumsuzca hava hareketlerine devam ederse ateşkesin anlamı kalmaz.

Şimdi insani yardım koridorları açılacak mı? Ateşkesi kutsamak ve mesele çözülmüş gibi görmek doğru değil yani. YPG bizim için El Nusra ve IŞİD gibi terör örgütüdür. Suriye'nin içini ilgilendiren bir ateşkestir bu. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda kimseye sormadan gerekli tedbiri alırız. Sakın ha burada ateşkes oldu Türkiye bize bir şey yapmaz diye düşünmesin. YPG ve arkasındaki ülkeler biz Türkiye'yi rahatsız etmeye devam ederiz gibi bir anlayışa devam ederse gerekli karşılığı veririz."  

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