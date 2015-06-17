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Suriye'de 400 bin Türkmen iki ateş arasında

Ankara, YPG’nin Halep’e doğru ilerlemesi halinde çoğunluğu Türkmen yaklaşık 1 milyon kişinin sınıra dayanmasından endişe ediyor

17 Haziran 2015 16:56

PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin askeri gücü YPG’nin Tel Abyad’ı ele geçirmesinden sonra Ankara’da Halep alarmı verildi. Suriyeli Türkmenlerde de “Halepli Türkmenler” endişesi arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya gönderdiği mektupta Türkiye-Suriye sınırında iç güvenliği tehdit edici ciddi olumsuz gelişmeler yaşandığını vurguladı.          Hürriyet’ten Uğur Ergan’a konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Halep ve civarında yaklaşık 400 bin Türkmen var. Biz ısrarla Türkmenlerin bulundukları yerlerde kalmasını istiyoruz. Halep’teki Türkmenlere de bunu ilettik. İlk başlarda YPG’nin olumsuz bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Ama ilerleyen süre içinde, gereken uyarı ve müdahale yapılmaz ise Türkmen topraklarında çok ilginç değişimler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

 

25 bin, 10 bine indi

 

Ankara, YPG’nin Halep’e doğru ilerlemesi halinde çoğunluğu Türkmen yaklaşık 1 milyon kişinin sınıra dayanması endişesi yaşarken, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa da bölgenin demografik yapısındaki ciddi değişmelere dikkat çekti:

“Demografik yapının değişmemesi için Türkmenlere bulundukları yerlerde kalmaları gerektiğini söylüyoruz. Ancak çoğunlukla iki ateş arasında kalan Türkmenlerin dayanacak gücü kalmadı. Tel Abyad, Hamem, Türkmen, Kanteri gibi Türkmenlerin yoğun olduğu Rakka bölgesinde 25 bin olan Türkmen sayısı 10 bine indi. Sadece Dedeler köyünde ayrılan Türkmenler geri döndü.

YPG’nin bundan sonraki hedefi hudut boyunca Kürt koridorunu tamamlamak için Afrin bölgesi olacaktır. Böylece bölgedeki tüm Kürt kantonlarının birbirleriyle bağlantısı sağlanacak. Halep ve civarında yaklaşık 400 bin Türkmen var. Biz ısrarla Türkmenlerin bulundukları yerlerde kalmasını istiyoruz. Halep’teki Türkmenlere de bunu ilettik. İlk başlarda YPG’nin olumsuz bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Ama ilerleyen süre içinde, gereken uyarı ve müdahale yapılmaz ise Türkmen topraklarında çok ilginç değişimler olacağını hep birlikte göreceğiz.”

 

NATO’ya mektup

 

NATO’ya gönderilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun imzasını taşıyan ‘Suriye Mektubu’nda, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye’ye olan maliyeti ayrıntılı anlatılıyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için ülkede iç savaş başladığından bu yana 6 milyar dolar harcadığını ve yaklaşık 2 milyon Suriyeliyi topraklarına kabul ettiğini belirterek, “Artık bu durumun Türkiye açısından da ciddi sorunları beraberinde getirme riski içerdiğini” vurguladı. Çavuşoğlu, sınırda son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin iç güvenliği açısından da tehditler oluşturmaya başladığına dikkat çekti.

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