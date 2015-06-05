IŞİD Türkmen köylerine saldırdı, çatışmalardan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye alınıyor

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sınırında bekleyen Suriyeliler Türkiye'ye alınmaya başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Suriye’de Rasulayn bölgesindeki çatışmalardan kaçan 3 bin kişinin Türkiye'ye sığındığını söyledi. Sığınmacıların 2 bini son 24 saatte geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn bölgesinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Akçakale'den Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geçişleri sürüyor. Canikli, bölgede yoğunlaşan çatışmaların Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısını artıracağını söyledi. Canikli, "Rasulayn’daki çatışmalar nedeniyle sanıyorum güvenlik açısından, o çatışmalarda bu insanların mağdur olmasını engellemek amacıyla bir tedbir olarak Türkiye'ye gönderildiği şekilde bilgi var bizde. Dün itibariyle bindi, bugün 3 bine ulaştı" dedi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Canikli, Türkiye olarak bu konudaki politikalarının bilindiğini dile getirerek, hayatını kurtarmak amacıyla Türkiye'ye sığınan, Türkiye'den yardım isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen Suriyelilerin kamplara yerleştirildiğini dile getiren Canikli, bunların güvenlikleri ve diğer ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

‘Kimlik ve parmak izi tespitleri yapılıyor’

Canikli, Türkiye'ye giren 3 bin Suriyeli'nin sıkı kontrolden geçirildiğine işaret ederek, "Tabii giderken de usulüne uygun şekilde, kimlik tespitleri, parmak izi tespitleri yapılıyor. Getirdikleri eşyalar x-ray taramasından geçirilerek, yani yasak olan herhangi bir eşya olup olmadığı tespit ediliyor. Yani kurallara uygun bir şekilde hepsi tek tek tespit edilerek yapılıyor. Kimlikleri tespit ediliyor. Sadece kimlik tespiti değil çünkü karşı tarafta devlet otoritesi olmadığı için, her türlü sahte belge üretilebiliyor. O yüzden Türkiye'ye girerken belge dışında kişinin kimliğini tartışmasız ortaya koyacak bazı diğer, işte parmak izi gibi, alıntılar da yapıyoruz. Onları depoluyoruz. O şekilde onları Türkiye'de izleme imkânımız oluyor. Bu kurallar çerçevesinde şu anda 3 bine yakın Suriye vatandaşı Türkiye'ye girmiş durumda” şeklinde konuştu.

Geçişlerin yapıldığı sınır hattında incelemeler yapan Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ise, "Karşı tarafta şiddetli çatışma sürüyor. Çatışmanın ortasında kalan bu siviller arasında Arap, Kürt ve Türkmen kardeşimiz de var. Bunlar büyük tehdit altında. Çatışma bölgesinde ölenlerin olduğu bilgisi geldi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu, koalisyon güçlerinin bombaladığı bölgedeymiş. Ölü sayısı yönünde net bilgi yok ancak 20'ye yakın çocuğun öldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Suriyeliler, Türkiye'ye alınıyor

Haseke kentine bağlı Rasulayn bölgesindeki çatışmalardan kaçıp Akçakale ilçesi bağlı Kepez Mahallesi sınır hattına gelen Suriyelilerin, Türkiye'ye alınma işlemleri yeniden başladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıların yanlarında bazı eşyalarını da getirdikleri görüldü.

Kontrol noktalarında üst aramasından geçirilen misafirler, buradaki minibüslerle kayıt işlemlerinin yapılması için Akçakale'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan kayıt merkezine götürülüyor.

BM: Toplamda 7,6 milyon kişi evini terk etti

4 yılın geçmesine rağmen Esed rejimi İran, Hizbullah ve Rusya’nın destekleriyle hâlâ ayakta. Ülkede devam eden çatışmalar ve iç savaşta ülkedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

BM, 4 yıldır savaşı yaşayan Suriye’de 220 bin sivilin hayatını kaybettiğini, 7,6 milyon kişinin evlerini terk ettiğini, 4 milyon kişinin ise ülke dışına sığındığını belirtiyor. Savaş ülkesi haline dönüşen Suriye'den kaçmak zorunda kalan sığınmacılar büyük oranda Lübnan, Irak, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde yaşıyor.