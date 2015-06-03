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Dünya

IŞİD saldırısında ölenlerin tümü Türkmen çıktı

Hayatını kaybeden Telafer’liler için Kerbela’da geniş katılımlı cenaze merasimi düzenlendi

03 Haziran 2015 10:25

Irak’ta Samarra’nın Es-Sirsar bölgesindeki IŞİD’in intihar saldırısında önceki gün şehit olanların tümünün Türkmen olduğu ortaya çıktı.

IŞİD’le savaşmak için federal polis bünyesinde Samarra’da görev alan Telafer’li polisleri hedef alan bomba yüklü tankın kullanıldığı terör saldırısında 50’den fazla Türkmen şehit oldu 100’e yakın da yaralı var.

Hayatını kaybeden Telafer’liler için Kerbela’da geniş katılımlı cenaze merasimi düzenlendi. Teröre kurban giden Türkmenler Kerbela’da düzenlenen cenaze merasimi ile toprağa verildiler. 

Bu arada hayatını kaybedenler arasında Tuzhurmatu’dan bir Türkmen genci de bulunuyor. Tuzhurmatu’lu Şahin Mahmut Rıza Samarra’nın Es-Sirsar bölgesinde IŞİD’in düzenlediği terör saldırısında şehit olan Türkmenler arasındaydı. Cenaze Tuzhurmatu ilçesine getirilerek tören düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi Telafer ikinci büro sorumlusu Kasım Kara açıklama yaparak Türkmenlerin de diğer milletler gibi terörle mücadele ettiğini belirterek şehitlere Allahtan rahmet diledi.

El Ahrar Kitlesi üyesi Fevzi Ekrem Terzioğlu da bir bildiri yayınlayarak göçe maruz kalan Telafer’lilerin zor günlerine rağmen terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele ettiğini belirtti. Terzioğlu açıklamasında Türkmenlerin bugün ülkenin farklı illerinde terör karşı mücadele ederek kan dökmeye devam ettiğini söyledi.

 

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