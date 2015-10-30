Suriye zirvesinde BM'den esneklik çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, bugün Viyana’da yapılacak Suriye zirvesine katılan ve iç savaşta farklı tarafları destekleyen ülkeleri esnek davranmaya çağırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Genel Sekreter, zirvenin beş ana katılımcı ülkesi ABD, Rusya, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’dan küresel liderlik için ulusal perspektiflerini terk etmelerini istedi.

Suriye’nin geleceğiyle bu tür görüşmelere, Rusya’yla birlikte Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı destekleyen İran ilk kez katılıyor.

ABD ve müttefikleri Esad’ın çözümün bir parçası olamayacağında ısrar ediyor.

Suriye’de dört yıl önce Esad’a karşı ayaklanmayla başlayan savaşta en az 250 bin kişi öldü, ülke nüfusunun yarısı; 11 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya ve İran son zamanlarda, Esad’a bağlı güçlere destek vererek, savaşa daha daha fazla dahil oldu.

ABD, Türkiye, Suudi Arabistan diğer Körfez ülkeleri uzun bir süredir, Esad’ın Suriye’nin geleceğinde uzun vadeli bir rolü olamayacağını söylüyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, görülşmelerin öncesinde ana katılımcıları, kendi çıkarlarının ötesine bakmaya çağırdı.

Ban, “Ulusal perspektflerine ne kadar çok odaklanmaya devam ederlerse, daha fazla insan zarar görecek, tüm dünya zarar görecek. Her zaman söylediğim gibi krizin askeri bir çözümü yok” dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cübeyr, BBC’ye açıklamasında, “çözüm için İran’ın Esad’ın iktidardan uzaklaştırılmasını kabul etmesi gerekir” dedi.

Cübeyr, Esad’ın ‘şüphesiz’ iktidarda kalamayacağını belirterek, “Ya siyasi yollardan gidecek, ya da zorla uzaklaştırılacak” diye konuştu.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diğer ülkelerin İran olmadan Suriye konusunda ‘makul bir çözüme varılamayacağının farkına vardıklarını’ söyledi.

Zirve öncesinde dışişişleri bakanları gayri resmi görüşmelerde bulundu. Resmi görüşmeler bugün yapılacak.

AB’nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Viyana görüşmelerinin ‘tüm ilgili aktörleri bir araya getireceğini ve siyasi sürecin başlangıcı için ortak bir zemin yaratılmaya çalışılacağını’ söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Ek Cübeyr’in yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Zarif ile de bir araya geldi.

İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Lübnan ve AB de zirveye katılacağını doğruladı. Konferansa, diğer Orta Doğu ülkelerinin de katılması bekleniyor.

Batılı bir diplomat, Viyana görüşmelerini ‘başlangıç” olarak nitelerken, rakip tarafların zirveyi terk etmemesinin başarı sayılacağını vurguladı.