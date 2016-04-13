Suriye ve Türkiye sanatçılarının ‘Mevsimler’i açılıyor

Suriye’den ve Türkiye’den sanatçıları bir araya getiren Mevsimler sergi serisinin birinci bölümü 30 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’da Bant Mag. Mekân’da açılacak.

Mevsimler, resim, illüstrasyon, baskı, fotoğraf gibi farklı alanlarda çalışan sanatçıların benzer motivasyonlarını, farklı hikâyelerini ve ortaklaşan dillerini bir arada sunuyor. Suriye’de süregelen iç savaştan ötürü ülkesini terk ederek Türkiye’ye yerleşen sanatçılarla dayanışarak düzenlenen bu sergi serisi, Türkiye’deki göçmenlerin üretim alanlarını genişletmeyi amaçlıyor. 2004 yılından beri yayın hayatını sürdüren ve dergi ve haber bloğu olmanın yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de popüler kültür ve altkültür alanlarında aktif olan Bant Mag., Mevsimler için 2015 yılının başında Kadıköy’de, Suriye’den sanatçılar tarafından, Suriyeli ve Türkiyeli sanatçılar için özgür bir alan yaratma amacıyla kurulan ArtHere ile işbirliği yapıyor.

Mevsimler - Fasıl I adlı ilk sergi, 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’de Bant Mag. Mekân’da Hare Sürel ve Imad Habbab’ın işlerini bir araya getiriyor. Rol aldığı tiyatro oyunları, diziler ve sinema filmlerinden tanıdığımız İstanbul doğumlu oyuncu Hare Sürel, 2014’ten beri resimle uğraşmakta. Kendi çektiği ya da buluntu fotoğraflardan esinlenerek kağıt üzerine mürekkep ya da pastel ve tuval üzerine akrilik çalışan Sürel’in işleri Mevsimler - Fasıl I ile ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bir yıl önce Şam’dan İstanbul’a gelen ve İstanbul’da yaşayan Imad Habbab’ın ise kağıt üzerine mürekkep ve suluboya ile karışık teknikle ürettiği desenleri sergide yer alıyor. Imad Habbab’ın mimari yapılardan, şehir estetiğinden, şehrin ritmi ve kimliğinden esinlenerek Şam, Beyrut ve Istanbul’da ürettiği desenleri ile birlikte sergide Hare Sürel’in bir meditasyon biçimi olarak, bulduğu fotoğraflar ile ürettiği hikâyeler, hikâyelerde yüz ifadeleri ile dikkat çeken karakterleri bu sergide bir araya geliyor.