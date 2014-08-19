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Dünya

'Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenler Türkiye üzerinden geçiyor'

Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğine dair iddialara istihbarattan sorumlu komitenin iki numaralı ismi Andre Hahn yanıt verdi

19 Ağustos 2014 22:53

Almanya'da istihbarat teşkilatlarından sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) Başkan Yardımcısı Andre Hahn, Federal İstihbarat Teşkilatı’nın (BND) Türkiye’ye yönelik dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarına ilişkin, "Türkiye, partner olarak da NATO içinde önemli bir ülke ancak ilişkilerde bazı konularda sorunlar görülüyor. Bu yüzden hükümet, buralarda BND'yi devreye sokuyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hahn "Başbakan Angela Merkel'in ABD tarafından dinlenildiğini ortaya çıkmasının ardından 'Dostlar arasında casusluk olmaz' sözlerini de hatırlatırken, "Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetinde bulunuluyorsa bu, Türkiye'nin dost ve yakın bir partner olmadığı anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

 

'Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenler Türkiye üzerinden geçiyor'
 

Aynı zamanda Sol Parti Milletvekili olan Hahn, Almanya'dan Suriye ve Irak'a savaşmak için gidenlerin Türkiye üzerinden geçtiği ve BND'nin de bunları takip ettiği bilgisinin  PKGr'ye verildiğini söyledi.

BND'nin ve hükümetin komiteyi faaliyetlerle ilgili bilgilendirdiğini belirten Hahn, "Bize isim verilmeden bazı konular hakkında bilgi verildi ama Türkiye'nin adı geçmedi. Böyle bir şeyle ilgili bize bilgi verilmedi" diye konuştu.

 

218 belge gözden geçirilecek

 

Hahn 10 Eylül'de olağan toplantısını yapacak olan komitenin Türkiye'nin dinlenmesine dair iddialar yüzünden daha önce olaüanüstü bir toplantı yapabileceği bilgisini verdi.

Türkiye ile ilgili iddiaların, ABD hesabına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan BND çalışanın sızdırdığı belgelere dayandırıldığına dikkati çeken Hahn, "Bu belgeler bize bugün ulaştı. Diğer PKGr üyeleri ile 218 belgeyi gözden geçireceğiz. Özel oturumun yapılıp yapılmayacağı, belgelerde bulabileceğimiz bilgilere bağlı" diye konuştu.

Türkiye açısından böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sol Partili vekil, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekillerin 'Türkiye'nin sorunlu bir ülke' olduğuna ilişkin yorumlarını da anlayamadığını söyledi.

Komite üyesi, BND'ye görevlendirmeleri hükümetin yaptığını, bu nedenle de hükümetin açıklamada bulunması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Merkel'den iddialara ilişkin somut açıklama beklediklerini ifade eden Hahn, "Kendi bakanlığı, istihbarat koordinasyonu yapıyor. Olup bitenlerin siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Merkel. Meclis'te yapılacak oturumunda hükümetin de açıklamada bulunması lazım." çağrısı yaptı.

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