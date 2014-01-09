Suriye TV spikeri, TKP'den başkan adayı oldu

Suriye devlet televizyonunda Türkçe ana haber spikerliği yapan Sevra Baklacı, Türkiye Komünist Partisi'nin Hatay'ın Defne Beldesi'nden belediye başkan adayı oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 30 Mart yerel seçimleri için Hatay'ın Defne Beldesi belediye başkan adayı olarak, Suriye devlet televizyonunda Türkçe ana haber spikerliği yapan Sevra Baklacı'yı gösterdi. Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Türkiye Komünist Partisi'nden, "Suriye halkı ile kardeşliğin, barışın, antiemperyalizmin hüküm süreceği Defne için: Sevra Baklacı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, 30 Mart seçimlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde emperyalizme ve zalimliğe boyun eğmeyen, Suriye halkına kardeş Sevra Baklacı'yı Belediye Başkanlığı için aday göstermektedir. Sevra Baklacı, Suriye'ye yapılan düşmanca müdahalede taraf olmuş, Suriye halkı ile birlikte emperyalizme ve AKP 'ye karşı mücadele etmeye karar vermiştir. Suriye sınırında düşmanlık örenlere inat, Hatay Defne kardeşliğin, barışın adresi olacaktır. Zalimin zulmüne direnenler, geçmişte olduğu gibi bugün de eşitliğin ve özgürlüğün bayrağını taşıyanlar olmuştur. Emekten, barıştan, iyiden ve güzelden yana olmak için, solda olmak için, savaşa karşı duruşumuzu güçlendirmek için, adayımız Sevra Baklacı'dır" denildi.

Suriye Devlet Televizyonu'nda bir süre önce, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 6 dilde haber bülteni yayınlanarak, ülkedeki gelişmeler ekrana getirilmeye başlanmıştı. 1983 Hatay doğumlu olan Sevra Baklacı, 2011 yılında Arapça eğitimi için Suriye'ye gitmiş, eğitimi süresince Suriye Haber Ajansı'nda (SANA) işe başlamış, Suriye Devlet Televizyonu'nda ve Şam Radyosu'nda hem spikerlik hem de tercümanlık yapmıştı. Baklacı, halen Şam Radyosu'nda görev yapmaya devam ediyor.