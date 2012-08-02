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Dünya

Suriye: Türkiye başta El Kaide olmak üzere cihatçılara açık destek veriyor

Suriye yönetimi, Türkiye'yi terör örgütlerine destek vermekle suçladı

02 Ağustos 2012 21:59

Suriye, Türk hükümetinin "terörizmin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını" öne sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin havaalanlarını ve sınırlarını başta El Kaide olmak üzere cihatçılara açtığı iddia edildi.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, "ABD, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri, Türk hükümetinin kendi topraklarında açtığı askeri ofislerde, teröristlerin Suriye halkına karşı yürüttüğü savaşı yönetiyor" denildi. Bakanlık, Türkiye'nin böylece terörü destekleme konusunda "temel bir rol oynadığını" belirtti.

 

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