Suriye tapesini Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş'un kardeşi mi sızdırdı?

Akın Öztürk’ün pilot damadının kardeşinin Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) darbe girişimcileri arasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Orgeneral Akın Öztürk’ün pilot olan damadı Yarbay Hakan Karakuş’un kardeşi V.K.’nın Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, daha önce de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hem Başbakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı sırasında koruması olan V.K.’nın, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve ses kayıtları 2014’te internete düşen Bakan Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bakanlık müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun katıldığı Suriye toplantısının yapıldığı gün “görevde” olduğu anlaşıldı.

Polis memuru V.K., darbe girişiminden 2 gün sonra 17 Temmuz günü “acilen” Tunceli’nin Ovacık ilçesine tayin edildi. Polis V.K., hakkındaki “gizli toplantının yasa dışı biçimde ses kaydının alınması ve FETÖ” şüphesiyle açığa alındı.

Geçici görevle gelmiş

Polis V.K.’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde mesleğe başladığı ardından da 2010’da Ankara’daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ne tayininin gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Gülen grubunun emniyet teşkilatında etkin olduğu dönemde KOM Dairesi’nde görev yapan V.K., 2011’de KOM Dairesi’nden “geçici görev” uygulamasıyla Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirildi. Polis memuru V.K., geçici görevli olarak çalıştığı Başbakanlık Koruma Dairesi kadrosundayken, daire başkanlığının yöneticilerinin bilgisi doğrultusunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yakın koruması olarak görevlendirildi. Polis V.K., bu görevine Davutoğlu’nun Başbakan olmasından sonra da devam ederken V.K.’nın kadrosu, 2015’te KOM Dairesi’nden Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı’na geçirildi.

Toplantı günü görevde

Polis memuru V.K.’nın Dışişleri Bakanlığı’ndaki önemli görevi devam ederken, 27 Mart 2014’te internete düşen bir ses kaydı ortalığı karıştırdı. Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’nın devam ettiği dönemde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin Suriye’ye müdahale konusunda yaptıkları görüşme olduğu iddia edilen bir ses kaydı bir internet sitesinde yayımlandı. Kayıtta, Davutoğlu ve Fidan’ın yanısıra dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve bakanlık müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun bulunduğu anlaşıldı. Gizli çekildiği anlaşılan ses kaydında, müdahale planlamasının yapılması ve bu kapsamda TIR’larla silah taşınmasından, Türkiye’ye MİT üzerinden füze atılmasına kadar birçok konu konuşulduğu kamuoyuna yansıdı.

'FETÖ' soruşturmalarının başlatılmasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı’nda da yapılan incelemelerde Hava Kuvvetleri’nde görevli darbeci F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş’un kardeşinin polis memuru V.K. olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemeler sonrasında polis memuru V.K.’nın, kaydı internete düşen toplantının yapıldığı gün görevde olduğu tespit edildi. Halen Başbakanlık kadrosunda çalıştığı görülen V.K., darbeden 2 gün sonra 17 Temmuz’da Tunceli’nin Ovacık ilçesine tayin edildi. V.K., hakkındaki “gizli toplantının yasadışı biçimde ses kaydının alınması ve FETÖ” şüphesiyle Ovacık’ta göreve başlamasının hemen ardından açığa alındı. Devlette başlatılan FETÖ soruşturmaları çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıya ait ses kaydının internete sızdırılması olayının da incelendiği öğrenildi.