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Yaşam

Suriye sınırında kontrolü yapan polis ile Çinli gezgin arasındaki diyalog güldürdü

İHH'nın çağrısı ile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli gezgin Chen Liang Quan'ın, polis noktasından geçişine izin verilmedi

20 Aralık 2016 22:27

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye'nin Halep kentine gitmek için motosikletiyle gelen Çinli Chen Liang Quan'ın, Cilvegözü Sınır Kapısı öncesi kurulan kontrol noktasında bir polis memuru ile diyalogu güldürdü.

İnsanı Yardım Vakfı'nın (İHH) çağrısı ile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli gezgin Chen Liang Quan'ın, polis noktasından geçişine izin verilmedi. İngilizce, Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, "No smoking" (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. İngilizce geçişe izin verilmediğini anlatılan Chen Liang Quan, bölgeden ayrıldı.

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