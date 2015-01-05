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Suriye sınırında kaçırılan astsubay Türkiye'ye getirildi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında kaçırılan astsubayın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

05 Ocak 2015 21:41

Suriye sınırında görev yaparken kaçırılan astsubay Türkiye'ye getirildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında kaçakçılara karşı görev yaparken alıkonulan astsubayın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

 

Başbakan Davutoğlu Twitter'dan açıkladı

 

Davutoğlu müjdeyi twitter'dan şu satırlarla verdi: "Suriye sınırında kaçakçılara karşı görev yaparken alıkonulan astsubayımızı az önce ülkemize getirdik. MİT’in başarılı operasyonuyla yuvasına dönmekte olan askerimize, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Astsubayımızın ülkemize dönüşü nedeniyle milletimizin gözü aydın."

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