'Özgür Astsubay IŞİD’in elinde' iddiası

Kilis’te kaçak geçişleri engellemek isterken sınırı geçtiği belirtilen ve kendisinden beş gündür haber alınamayan Kilis Öncü Hudut Karakolu komutanı Özgür Örs’ün IŞİD’in elinde olduğu iddia edildi. Aileyi arayan Örs’ün komutanları “Görevi nedeniyle yaptığı operasyonlar IŞİD’in canını sıktığı için IŞİD tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Durumu iyi, en kısa zamanda geri gelecek. Merak etmeyin” dedi.

Suriye sınırının karşısında bulunan Kilis’in Öncü Sınır Karakolu Komutanı Özgür Örs’ten geçen perşembe gününden beri haber alınamadığı ortaya çıkmış, Örs’ün kaçak geçişleri engellemek isterken sınırı geçtiği ve kaçırıldığı öne sürülmüştü. Örs’ü IŞİD militanlarının kaçırdığı belirlendi.

Vatan Gazetesi'nden Çağdaş Ulus'un haberine göre, IŞİD militanları bir süre önce bölgedeki doğalgaz tesisinin Suriye’de kalan kısmını ele geçirdi ve üs haline getirdi. Türkiye bunun üzerine sınırın kendi tarafında kalan bölgede saldırı ihtimaline karşı mevzi oluşturdu. Türk askerleri tarafından iş makineleriyle hendek kazıldı. Kaçakçıların da geçiş noktası olan bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, askerler aynı zamanda kaçak giriş - çıkışlarla da mücadele ediyordu. Bu kapsamda Öncü Hudut Karakolu birlikleri 15 gün önce IŞİD’e katılmak isteyen aralarında Türkiye vatandaşlarının da olduğu 50 kişiyi, geçen hafta da yine sınırı geçmek isteyen 20 kişiyi yakaladı.

Katılımı engelledi diye kaçırdılar

Tüm bu operasyonlarda görev alan Özgür Örs’ün yeni yılın ilk günü perşembe günü sınırda devriye attığı sırada pusuya düşürüldüğü ve IŞİD militanları tarafından esir alındığı belirtildi. Yetkililer Örs’ün IŞİD tarafından kaçırıldığı konusunda resmi açıklama yapmazken MİT de Örs’ü bulmak için ekip oluşturdu. Üst düzey askeri yetkililer de bölgede incelemelerde bulundu. Bu arada Örs’ün sağlık durumu hakkında bilgi vermek üzere aileyi arayan bir askeri yetkili Örs’ün sınırda devriye sırasında pusuya düşürülerek IŞİD militanları tarafından kaçırıldığını söyledi ve “Özgür kardeşimizin durumu iyi. Burnu bile kanamadan en kısa zamanda geri gelecek. Görevi nedeniyle yaptığı operasyonlar IŞİD’in canını sıktığı için IŞİD tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Durumu hakkında tüm bilgilere sahibiz. Kendisini kurtarmak için yetkililer çalışıyor. Merak etmeyin” dedi.

İki çocuğu var

TSK’da uzman çavuş olarak göreve 2011 yılından beri astsubaylık görevi yürüten Örs’ün biri yeni doğmuş iki çocuğu bulunuyor. Özgür Örs ile ilgili aldıkları bilgiyle umutlanan aile ise Örs’ün bir an evvel kurtarılmasını bekliyor.

Bordo bereliler bölgede

Astsubay Özgür Örs’e ulaşılamazken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Bordo bereliler operasyon için hazırlık yaparken bölgeye İnsansız Hava Araçları (İHA) da yönlendirildi. Üst düzey komutanların da inceleme yaptığı bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Yaşanan bu olayın ardından MİT mensupları da bölgede çalışma başlattı. MİT mensuplarının bölgedeki kaynaklarından astsubaya ilişkin bilgiler almaya çalıştığı ve netleşecek duruma göre sınırı geçerek teslim alma veya kurtarma operasyonuna başvurabilecekleri kaydedildi.