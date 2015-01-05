Genelkurmay'dan kayıp astsubay açıklaması

Genelkurmay İletişim Başkanlığı, Kilis Öncü Hudut Karakolu komutanı Özgür Örs’ün IŞİD’in elinde olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün verdiği bilgiye göre, astsubay, 1 Ocak 2015'te, saat 22.00 sıralarında bir kaçakçılık ihbarını incelemek Suriye sınırına gitti ve kendisiyle irtibat kesildi.

Olayın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarına rağmen kendisinden şu ana kadar haber alınamadı.

İddiaların aksine, astsubayın IŞİD'in elinde olduğuna dair bir bilgi bulunmadığını açıklayan Tuğgeneral Özkürkçü, astsubayın herhangi bir grubun elinde esir bulunduğunu da doğrulamadı.