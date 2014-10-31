Suriye sınırında askere ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırındaki devriye timine uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını, misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Genelkurmay açıklamasında "Türkiye - Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 1'inci Hudut Alayı (Kilis) Afrin Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, sınırın Suriye tarafından, Hudut Devriye Timi üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır" denildi.

Açılan ateşe karşılık verildi

Açılan ateşe, bölgede görevli Hudut Devriye Timi tarafından misli ile karşılık verildiği belirten açıklamada, "Olayı müteakip, hududun Suriye tarafında Afrin çayının batısında üç kişi olduğu değerlendirilen bir grup tarafından Kobra araçlı Hudut Devriye Timi üzerine tekrar ateş açılmış, Hudut Devriye Timi derhal açılan ateşe ateşle karşılık vermiş ve şahıslar Suriye istikametinde kaçarak bölgeden uzaklaşmıştır" denildi.