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Genelkurmay: Suriye sınırından askerlerimize ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Kobanê'ye IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 4 bin-5 bin kişilik grubun mayınlı sahaya girdiğini açıkladı

10 Ekim 2014 20:22

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grubun askerlere ateş açtığını, askerlerin karşılık vererek grubun hududa yaklaşmasını engellediğini açıkladı. Olayda, Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı (Mardin) Kapı Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Türkiye tarafından gelerek Suriye / Ayn El Arab ilçesine IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 4000-5000 kişilik bir grup, 2'nci Derece Askeri Yasak Bölge içerindeki mayınlı sahaya girmişler, bilahare 1'inci Derece Askeri Yasak Bölgedeki hudut nöbet kule ve mevzilerine doğru ilerlemeye başlamışlardır.

Nöbetçilerin "DUR" ve "Mayınlı Sahayı Terk Et" konusundaki ikazlarına rağmen ilerlemeye devam eden söz konusu gruba, bölgede görevli hudut personeli tarafından önce havaya, sonra yere ve daha sonra söz konusu şahısların yanlarına ikaz ateşi açılmıştır. Açılan ikaz ateşlerine rağmen grubun, ilerlemeye devam etmesi ve hudut hattında görevli askerlerin üzerine yürümesi üzerine, askerlerimiz tarafından uyarı ateşlerine devam edilmiştir.

Bu esnada hududun Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grup da yine aynı bölgede askerlerimizin bulunduğu kule ve nöbet mevzilerine yaklaşmaya başlamış, anılan gruba da gerekli uyarılar yapıldıktan sonra, havaya uyarı ateşi açılmıştır. Ancak, Suriye tarafındaki söz konusu grup, uyarı ateşi üzerine, hedef gözetmeksizin askerlerimizin üzerine ateş açmaya başlamıştır. Askerlerimiz, derhal ateşe ateşle karşılık vermiş ve grubun hududa yaklaşmasını engellemiştir.  Olayda, Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere dört kişi yaralanmıştır."

 

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