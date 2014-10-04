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Gazetecilerle askerler Suriye sınırında savaşçılık oynadı!

Gazetecilerin, sınırdaki güvenlik önlemlerini vurgulamak için, sınırda bulunan askerleri cephede gösteren kurgu bir fotoğraf çekmesi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu

04 Ekim 2014 18:09

TSK’nın Irak ve Suriye’de operasyon yapabilmesini öngören tezkerenin TBMM’den geçmesinin ardından sınırda bekleyen askere ‘hazır ol’ emri verildi. Ancak askerlerin, Mürşitpınar Sınır Kapısı’na giden yolda alınan güvenlik önlemlerini çekmek isteyen gazetecilere poz vermesi sosyal medyada çok sayıda espriye konu oldu. Fotoğraf kurgusu sırasında, gazetecilerin, Türkiye sınırındaki Suruç’a doğru nişan aldığı da iddia edilen askerleri görüntülerken çekilen kareler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. 

İşte o fotoğraflar: 

 

 

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