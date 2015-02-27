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Suriye sınırına askeri yığınak: Hendek kazıldı, tanklar sevk edildi

Suriye sınırına TSK tarafından devasa hendikler kazıldı, uzun menzilli obüs topları ve tanklar sevk edildi

27 Şubat 2015 18:27

Genişliği üç metre, derinliği de iki metre olduğu belirtilen hendeği kazma çalışmaları iki iş makinesi ile devam ederken, 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Kenan Dalbaşar Kışlası’nda görevli askerlerin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

 

Şırnak sınırına obüs sevkiyatı

 

Öte yandan Nusaybin’den Şırnak sınırına, bir uzun menzilli obüs topu ile bir Karayel tankı gönderildi. Bugün sabah saatlerinde, Kızıltepe yönünden gelen askeri TIR’lar üzerinde bulunan uzun menzilli bir obüs topu ve bir Karayel tankı, İpek Yolu’ndan geçerek Cizre ilçesine doğru gitti. Askeri top ve tankı taşıyan TIR’ların güvenliği, iki askeri zırhlı Kobra aracı tarafından sağlandı.

 

Arınç: Mart’ta IŞİD’e kara operasyonu yapılacak

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün, A Haber’de yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "Mart ayında IŞİD’e kapsamlı bir operasyon planlanıyor. IŞİD çok çılgınca eylemler de yapabilir, Türkiye’yi sorumlu da tutabilir. Bunları da hesap etmek lazım. Bir plan dâhilinde sadece Başbakanımızın başlayın demesi ev direktifine bağlı bir konu olmasını 15 gün öncesinden bir ay öncesinden biliyoruz. Belki birkaç ay öncesinden bir saldırı olursa ne yapılacağı çok dakik hesaplarla yapılmıştır. Sadece uygulayın talimatı verildiğinde düğmeye basıldığında harekete geçme onların görevi olarak kalmıştı."

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