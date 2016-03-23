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Dünya

"Suriye ordusu, Palmira'yı IŞİD'den birkaç saat içinde geri alacak"

Antik kent, 10 aydır IŞİD'in kontrolündeydi

23 Mart 2016 20:06

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuvvetleri IŞİD'in elindeki Palmira antik kentine çok yaklaştığı ve kuvvetlerinin kente ulaşmasına 1 km kaldığı ve Palmira'nın saatler içinde IŞİD'den alınabileceği bildirildi.

Sputnik'e bilgi veren askeri kaynaklar, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Tedmür'ün geri alınması için yoğun bir askeri operasyon yürütüldüğünü aktarırken, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti. Kaynaklar, "İlçenin kısa süre içinde geri alınabileceğini" savundu.

Saha kaynakları da Suriye ordusunun ilçeye hakim tepelerin ve onu Humus ve Şam'a bağlayan karayollarının kesiştiği bölgeyi ele geçirdiğini aktardı. Aynı kaynaklar, Suriye ordusunun Tedmür içindeki Palmira antik kentine bir kilometreden az bir mesafeye ulaştıklarını kaydetti.

Reuters'ın aktardığına göre Esad'ın askerleri devlet televizyonuna canlı yayınla bağlanarak bölgedeki durumu anlattı.

Askerler, "Palmira kentinden sadece 850 metre uzaktayız.  Allah'ın izniyle birkaç saat içinde Palmira'nın tamamen güvenli hâle geldiğini açıklayacağız" dedi.

Benzer bir açıklama Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden de yapıldı. Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Gözlemevi, ordu birliklerinin, IŞİD'in elindeki antik Palmira kentine yaklaştıklarını bildirdi.

Palmira, Suriye'nin başkenti Şam ile ülkenin doğusundaki Deyrizor kenti arasındaki yol üstünde, stratejik açıdan önemli bir noktada bulunuyor.

IŞİD antik kenti ve yanındaki kasabayı geçen yıl mayıs ayında ele geçirmiş, 2 bin yıllık tapınakları ve tarihi eserleri yıkmıştı.

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