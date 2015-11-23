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Dünya

Suriye ordusu IŞİD'in elindeki Palmira'ya ilerliyor

Rus piyadelerinin Lazkiye'deki çatışmalara dahil olduğu öne sürüldü

23 Kasım 2015 21:24

Suriye ordusu, mayıs ayında IŞİD'in eline geçen Palmira kentine doğru sürdürdüğü ilerleyişine devam ediyor. Humus'un doğu kırsalında Hizbullah, İmam Ali Tugayı ve yerel savunma güçleri ile işbirliği yapan Suriye ordusu, Rusya'nın da hava desteğiyle Palmira'nın batısındaki El Kadri Çiftlikleri'nin ve Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Mehin ve Havarin köylerinin kontrolünü IŞİD'den geri aldı.

Sputnik'in haberine göre Suriye ordusu, Palmira'ya sadece birkaç kilometre uzaklıktaki El-Hayyan dağında mevzilenen IŞİD militanlarına yönelik bir harekat başlattı. Bir grup IŞİD militanı, bölgeye ateş açılması üzerine dağdaki mevzisinden kaçmaya çalıştı ancak Suriye ordusunun topçu ateşi militanların kaçışını engelledi. 

 

Palmira'ya 4 kilometre kaldı

 

Palmira'nın 4 kilometre batısında yer alan El Kadri Çiftlikleri'ni IŞİD'den geri alan Suriye ordusu, daha sonra Humus-Deyr Ez Zor karayoluna doğru ilerledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre de, Suriye'de hükümet destekli ordu birimleri ve hükümet yanlısı yerel milisler, Homs kentinin güneydoğusuna yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Mahin ve Havvarin köyleri de IŞİD'in kontrolünden kurtarıldı.

 

Rus piyadelerinin Lazkiye'de çatışmalara katıldığı iddiası

 

Suriye ordusunun ilerleyişi devam ederken, Rusya'nın, Lazkiye'deki çatışmalara dahil olduğu öne sürüldü. Kuveyt merkezli Er-Rai'den Eliah J. Magnier'in haberine göre, Rus piyadeleri çatışmalara 130 mm'lik topçu ve Su-25 savaş uçağı desteğiyle katıldı. Rus ordusunun kaybı olmadı.

İddiaya göre Rus birlikleri Lazkiye-İdlib arasındaki bir tepe için cihatçılarla 5 saat boyunca çatıştı ve sonunda tepeyi kontrol altına aldı.

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