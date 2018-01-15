Suriye: Onayımız olmadan ülkemizde bulunan askerler saldırgan ve işgalci; Türkiye, güçlerini çekmeli

Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını ‘saldırgan ve işgalci’ olarak nitelendiren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Ankara’nın güçlerini çekmesini talep etti. Ankara’nın Suriye’nin içişlerine karışmaması gerektiğini söyleyen Mikdad, ‘ABD’nin çıkarlarına hizmet eden Kürtlerin’ Türkiye’nin ülkedeki varlığına kapı açtığını savundu.

Sputnik’e konuşan Mikdad, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili olarak, "Bu hiçbir bahane veya açıklama ile haklı çıkarılamaz. Türkiye hükümetinin güçlerini topraklarımızdan çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz” dedi.

ABD'nin Suriye'de üslerinin olmasına da değinen Mikdad "Hiçbir ülkenin Suriye hükümetinin onayı olmadan topraklarımızda askeri üs bulundurması kabul edilemez. Bu saldırganlık ve işgaldir. İlerideki adımlarımızda bu belirlemelerden yola çıkarak hareket edeceğiz" diye konuştu.

"SDG için iyi olan Suriye ordusu safına geçmeleri, her ihanetin bedeli vardır"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerine de değinen Mikdad, şunları söyledi:

"Biz binlerce yıl ortak bir hayatı paylaşmış tek bir halkız. Ancak ABD, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yatırım yapıyor. ABD'nin çıkarlarına hizmet eden Kürtlerin, Türk güçleri için kapıları açtıklarını düşünüyoruz. Vatanı ve vatanının çıkarlarına aykırı hareket edenler Suriye ve Suriye halkının düşmanıdır. Kürtlerin çoğu birer Suriye vatanseveri. Ancak başka ülkelerden para alanlar da var. Elbette onlara ne Suriyeli ne de vatansever diyebiliriz. Ülke içindeki sorunların tamamını kendi kendimize çözmeliyiz, ABD ile müttefik olarak değil. Suriye'yi bölmeyi başaramayacaklar, bu yakın zamanda apaçık olacak. Onlar (SDG) için daha iyi olan Suriye ordusunun safına geçmeleri. Her ihanetin bedeli vardır."