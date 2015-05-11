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Dünya

'Suriye Muhaberat Başkanı, MİT ile görüşüp darbe planı yaptı' iddiası

Suriye Muhaberat Başkanı Ali Memlük’ün, MİT ile darbe planı yaptığı şüphesiyle ev hapsine mahkum edildiği iddia edildi

11 Mayıs 2015 14:54

Suriye’de istihbarattan sorumlu Ulusal Güvenlik Birimi’nin (Muhaberat) Başkanı Ali Memlük’ün, Türkiye istihbaratıyla iletişime geçip darbe planı yaptığı şüphesiyle ev hapsine mahkum edildiği öne sürüldü.

The Daily Telegraph gazetesi, Muhaberat Başkanı Ali Memlük’ün, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile iletişim halinde olduğu ve darbe planı yaptığı gerekçesiyle ev hapsine mahkum edildiğini yazdı. Darbe planından haberi olduğu belirtilen rejimin içinden üst düzey bir yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, “Memlük bir aracı vasıtasıyla Türk istihbaratıyla iletişim kuruyordu” dedi.

Rudaw'da yayımlanan habere göre Memlük’ün ayrıca, 1980’lerde darbe girişiminde bulunmakla suçlanan ve yıllardır sürgünde yaşayan Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’la bağlantıya geçtiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Suriyeli yetkililer ve ordu içinde Rıfat’ın geri dönmesi yönünde büyük bir istek var” dedi.

Haberde, Esad’ın rejime “yakın çevreyi” bir arada tutmakta zorlandığı belirtilirken, Memlük ev hapsine atılmadan önce de istihbarat ağlarının çalkantılı olduğunu yazdı.

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