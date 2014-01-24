Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Cenevre'yi yarın terkedebiliriz

Suriye'de krizin taraflarının ilk kez Cenevre-2 konferansında bugün resmi barış görüşmelerine başlaması beklenirken Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yarına kadar 'ciddi görüşmelerin' başlamaması durumunda konferansı terk edecekleri uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'nin habeine göre, konferans planına göre Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetleri görüşmeler boyunca farklı odalarda bulunacak ve aradaki teması Birleşmiş Milletler'den bir arabulucu gerçekleştirecek.

İsviçre'de arabuluculuk yapan BM yetkilileri, Suriye hükümetinden yetkililer ile isyancı grupların temsilcilerini yüz yüze görüşme masasına oturmaya iknaya çalışıyor fakat bu çabaların sonuç verip vermeyeceği henüz belirsiz.

Suriye hükümeti ve muhalifler arasında hâlâ derin görüş ayrılıkları var. Hükümet, terörizm üzerine odaklanmak isterken muhalefetse Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı iktidardan göndermek üzerine eğiliyor.

BM'ye göre Suriye'deki çatışmalarda bugüne kadar 100 binden fazla kişi öldü.

İlk resmi müzakereler

Bugün Cenevre-2 konferansında üçüncü gün ancak ilk kez taraflar resmi müzakarelerde bulunuyor.

Çarşamba günkü açılışta taraflar birbirlerini sert dille tıklayıneleştirmişti.

Ortadaki farklı taleplere rağmen uzmanlar herhangi bir ilerleme sağlanabileceği konusunda hâlâ umutlu.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan başka hiç kimsenin Suriye'yi yönetebilecek konumda olmadığını söyledi. Dvorkoviç, Suriye'deki krizin bir demokrasi mücadelesi değil, iktidar kavgası olduğunu ifade etti.

Rus Başbakan Yardımcısı, Libya ve Mısır'da hükümet liderlerinin devrilmesinin felaketle sonuçlandığını ve Moskova yönetiminin istikrardan yana olduğunu belirtti.

BM'nin Suriye elçisi Lakhdar Brahimi dün Suriye'nin hükümet ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Muhabirler, İsviçre konferansının Esad hükümeti ile isyancı gruplar arasındaki derin uçurumu gözler önüne serdiğini söylüyor.

Brahimi'nin ilk etapta büyük siyasi konulara girmeyip, yerel ateşkes anlaşmaları ve yardım konvoylarına izin gibi daha küçük ve somut adımlar atmaktan yana olduğu biliniyor.

