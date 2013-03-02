Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye'ye baskı yapılırsa şiddet durur

Türkiye ve Katar'a baskı yapılması durumunda ülkesindeki şiddet olaylarının duracağını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yle ortak basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye krizi konusunda Türkiye ve Katar'a yüklendi.

Muallim, "Suriye'deki siyasi görüşmelerin başarıya ulaşması için şiddet olaylarının durdurulması şart. Şiddetin durdurulması ise terörizme mali ve silah yardımı yapan Türkiye ve Katar'a baskı yapılması ile mümkün" dedi.

Muallim, ABD'nin Suriyeli muhaliflere yaptığı 60 milyon Dolar değerindeki yardımı da eleştirdi.