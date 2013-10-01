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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye'nin 'teröre desteği sona ermeli'

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Suriye'ye 83'ü aşkın ülkeden teröristin geldiğini' söyledi

01 Ekim 2013 11:03

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ''Terörist guplara silah sağlayan ve maddi destek veren Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin bu politikası sürdüğü müddetçe Cenevre barış konferansı başarılı olamaz.'' dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ''Suriye'ye 83'ü aşkın ülkeden teröristin geldiğini'' söyledi.

Ülkesini ''işgal eden teröristlerin askerleri ve sivilleri öldürdüğünü'' belirten Muallim, bu durumu New York'taki 11 Eylül saldırılarına benzetti.

Suriyeli bakan, BM Merkezi'nin bulunduğu New York'ta konuşmasını yaptıktan sonra BBC'ye verdiği mülakatta, Suriye'nin geleceği için uluslararası barış görüşmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Fakat Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Kasım ortasında Cenevre'de yapılması önerilen görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın isyancılara sağladığı desteğin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

 

Barışın gelmesi son şans

 

BBC muhabiri Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakanı, ''Terörist guplara silah sağlayan ve maddi destek veren Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin bu politikası sürdüğü müddetçe Cenevre barış konferansı başarılı olamaz'' dedi.

Velid Muallim, planlanan konferansa önkoşulsuz katılmaya hazır olduklarını belirterek, ''Suriye'ye barışın gelmesi için bu son şans'' diye konuştu.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkedeki kimyasal silahların ortadan kaldırılması için Birleşmiş Milletler'in planına uyacağını açıkladı.

İtalyan RAI News 24 kanalına açıklamalarda bulunan Esad, "Elbette uymak zorundayız. Bu bizim tarihimiz; imzaladığımız her anlaşmaya uymak zorundayız" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki kimyasal silah yığınağının 2014 yılı ortası itibariyle ortadan kaldırılması konusunda Cuma günü bağlayıcı bir karar çıkarmıştı.

 

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