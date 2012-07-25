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Politika

'Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için yer buluruz'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Suriye Ulusal Konseyi’nin Kürt asıllı başkanı Abdülbasid Seyda, Devlet Başkanı Esed’e yer bulunması konusunda anlaştı.

25 Temmuz 2012 08:22

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Suriye Ulusal Konseyi’nin Kürt asıllı başkanı Abdülbasid Seyda, “sonu Kaddafi gibi olmadan” Suriye Devlet Başkanı Esed’e yer bulunması konusunda anlaştı. Davutoğlu, Seyda’dan Suriye’nin kuzeyinde asılan Kürdistan bayraklarının indirilmesini istedi.

Suriye’de muhalefet güçlerini tek çatı altında toplayan Suriye Ulusal Konseyi (SUK) ile Türkiye, kendisinin talep etmesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e bundan sonraki yaşamını sürdürebileceği ülke bulunmasında arayışa girebileceklerinin sinyalini verdi.

 

Kaddafi olmasın

 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün SUK’un Kürt asıllı başkanı Abdülbasid Seyda başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, Esed sonrasına ilişkin senaryolar, Suriye’deki mevcut durum, Esed’in akıbeti ve Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar ele alındı. Ankara ile SUK, Esed’in sonunun Libya eski lideri Muammer Kaddafi gibi olmasının arzu edilmediği görüşünde birleşti.
 
Suriye’de son derece dinamik bir sürecin yaşandığını, bu nedenle herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir yol haritası belirlemenin zor olduğunu ifade eden bir Türk yetkili, şunları söyledi: “Suriye’de Ulusal Güvenlik Binasına yönelik bombalı saldırı öncesi Esed’in gidişinin ayları bulacağını söylüyorduk. Ancak bu saldırı sonrası ve hemen ardından yaşananlar, bu sürecin hızlanacağını gösterdi. Artık haftalardan bahsediyoruz. Soğukkanlı olmakta fayda var. Kimse kanlı bir değişimi arzulamıyor. Esed’in SUK’a veya bir başka yere mesaj iletmesi halinde, Türkiye’nin de sağlayabileceği katkılarla kendisine ve ailesine tatmin edici bir yer bulunabileceğinde hemfikiriz. Hemen herkesin aklına önce Rusya geliyor ama şimdiden bir ülke ismi vermek doğru olmaz.
 

Tek Suriye kalsın

 
Suriye’nin demokratik bir anayasa çerçevesinde tek bir ülke olarak kalmasının bölge için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlattık. Esed sonrası, Nusayri, Sünni, Hıristiyan, hangi dini veya etnik köken olursa olsun her kesim Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmeli. Mısır veya Libya’da olduğu gibi sadece Müslümanlar devlet başkanı olabilir anlayışı olmamalı.”
 

O bayraklar insin

 
Davutoğlu da, Suriyeli Kürtlerin Türkiye sınır bölgesinde bir çok şehri ele geçirip, sınıra ve devlet binalarına PKK ve PYD bayrakları çekilmesinden duyulan rahatsızlığı Seyda’ya “O bayraklar inmeli” mesajıyla iletti. Ankara’nın sınırda yaşananlarla ilgili değerlendirmesi de şöyle oldu: “Suriye’de çatışmalar daha bu boyuta ulaşmadığında, Esed’in zor durumda kaldığında PKK kartını oynayacağı biliniyordu. Esed bunu Türkiye ve Türk halkını kızdırmak için yapıyor. Muhaliflerin bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Bunu açık şekilde kendilerine ilettik?”

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DışişleriBakan DavutoğluSuriye Ulusal KonseyiKürtAbdülbasid SeydaKürdistan

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