Suriye Demokratik Güçleri: 1700 savaşçımızı Fırat'ın doğusundan Afrin'e gönderdik

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’le mücadele eden bin 700 savaşçının Türkiye’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı karşısında YPG güçlerine destek vermek için Afrin’e geçtiğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcülerinden Omar el-Edilbi, “Teröre karşı Afrin’i savunmaları için 1700 savaşçımızı görev yerinden aldık” dedi. SDG sözcüsü, Rakka’daki 700 savaşçının da şimdiden Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’e geçtiğini söyledi.

Sputnik’in haberinde yer alan SDG açıklamasında ise, “İstemediğimiz bir karar aldık. Bundan pişman olacağız ama savaşçılarımızı Fırat’ın doğusundaki Deyr ez Zor bölgesinden çekerek başka yerlere yerleştirmek yönünde acı verici bir karar aldık ve onları Türk saldırganlığını püskürtmeleri için Afrin cephesine gönderdik” ifadelerine yer verildi.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de dün yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD'e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu belirtmişti. Galloway, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi” ifadelerini kullanmıştı.