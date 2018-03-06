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Dünya

Pentagon: Bazı Kürt savaşçılar Afrin'deki savaşa katılmak üzere IŞİD karşıtı operasyonlardan çekildi

ABD'den gelen son açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın IŞİD'le mücadelede 'operasyonal duraksama'ya sebep olduğu savunuldu

06 Mart 2018 13:06

ABD'nin desteklediği Kürt grupların bazı üyelerinin IŞİD'le mücadele saflarını terk ederek Afrin cephesine geçtiğini kaydeden ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın IŞİD’le mücadeleyi etkilediğini ve ülkenin doğusunda ‘operasyonal duraksamaya’ sebep olduğunu iddia etti. 

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD'e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıkladı. Galloway, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi" dedi.

"Orta Fırat Vadisi'nden yüzlerce SDG'li ayrıldı"

Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de son iki hafta içerisinde IŞİD'e yönelik yoğun operasyonların düzenlendiği Orta Fırat Vadisi'nden ayrılan SDG'li sayısının yüzlerce olduğunu öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning oldu. Manning, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede 'operasyonel bir duraksama' yaşanmasına yol açtığını söyledi.

"Bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildi"

Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadelesinde en önemli müttefiki olan SDG tarafından yürütülen bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildiğini ifade etti. "Suriye'deki misyonumuzun özü değişmedi... Bu operasyonal duraksama, ana hedefimiz olan IŞİD'den gözümüzü ayırmamıza yol açmayacak" diyen Manning, ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun ise hava operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD desteğiyle IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kurulan SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor. SDG bünyesinde ayrıca Arap birlikler de bulunuyor.

Türkiye, PYD ve YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor. Türkiye, 20 Ocak'ta Afrin'de PYD ve YPG'ye yönelik hava ve kara operasyonları başlattı.

ABD, bu operasyonun süresi ve kapsamının sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Türkiye'ye bu harekatın IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerini iletiyor.

 

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