BM: YPG sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’i kontrol altında tutan YPG’nin sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına engel olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “5 bin kadar kişi Afrin’i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre, BM’nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyleyen Dujarric, “İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli” dedi.