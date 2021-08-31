Suriye'deki rafineride petrol sızıntısı: Akdeniz'i kirleten petrol tabakası Kıbrıs'ı alarma geçirdi

Suriye devlet medyasının (SANA) geçen hafta Salı günü duyurduğu Baniyas petrol rafinerisindeki sızıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Zafer Burnu'na doğru ilerliyor. Uydu fotoğraflarına dayanan tahminler petrol tabakasının Salı günü KKTC kıyılarına ulaşacağı yönünde.

BBC'nin haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, talep edilmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğunu söylerken, Türkiye bir çevre felaketini önlemek için önlemler aldığını açıkladı. Baniyas'taki petrol rafinerisi KKTC'de bulunan Zafer Burnu'na 130 km uzaklıkta yer alıyor.

Uydu görüntüleri sızıntıyla denize dökülen petrol tabakasının Lazkiye şehri yakınlarına ulaştığını ve denizde neredeyse 150 kilometrekarelik alanı kapladığını gösterdi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı: "Yakıt KKTC'yi teğet geçecek"

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.