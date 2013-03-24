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Yaşam

Sürgün milyarder Berezovski ölü bulundu

İngiltere'de siyasi sığınmacı olarak hayatını sürdüren Rus işadamı Boris Berezovski'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi

24 Mart 2013 12:23

Putin'in devlet başkanı olmasından kısa süre sonra ülkeyi terk eden ve Londra'da "sürgün hayatı" yaşayan Rusyalı oligark Boris Berezovski 68 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin "intihar" olduğu belirtiliyor.

turkrus.com internet sitesinin haberine göre, Londra'nın zenginler semti Berkshire'da malikanesinin banyosunda ölü bulunduğu belirtilen Berezosvki için Londra polisi evde "radyoaktif madde" taraması da yapıyor. Oligarkın zehirlenmiş olabileceği ihtimali de tartışılıyor. Ancak öne çıkan iki ihtimal var: Ya intihar ya da kalp krizi. Uzun süredir bunalım geçiren ve antidepresyon hapları alan Berezovski'nin bir yakınına, "Her şey bitti. En iyisi ölmek.İdeal yol bir kalp kirizi olurdu" dediği belirtiliyor.
 
Dün akşam saatlerinde "flaş" olarak Londra'dan gelen haberler çelişkiliydi:

Damadı Yegor Schuppe, Berezosvki'nin son dönemde bunalıma girdiğini, arkadaşları  ile temasını kestiğini, sürekli evde oturduğunu belirtti. Schuppe ölüm haberini Facebook hesabından duyurdu.

Forbes'a göre, Berezovski'nin öldüğünü damadı medyaya duyurdu. Berezovski'nin bugün Moskova saati ile öldüğü bildiriliyor.

Bu arada ünlü Rus avukat Alkesandr Dobrovinsk, işadamının canına kıydığını söyledi. Avukat, "Berezovski'nin canına kıydığına dair haber almıştım. Umutsuzluk mu? Yoksulluk işçinde yaşama korkusu mu? Korkarım cevabını bilmiyoruz" dedi. 

Rusya'dan ayrıldıktan sonra finansal sıkıntılar yaşamaya başlayan Berezosvki son dönemde kolleksiyonundaki bazı tabloları satarak gündeme gelmişti.

Kremlin'in İngiltere'den iadesi için yoğun çaba gösterdiği Berezosvki, İngiliz vatandaşlığını almıştı.


Yükseliş ve çöküş


Berezosvki SSCB sonrası yaşanan "yükseliş ve düşüş" öykülerinin en canlısıydı... 1990'ların başından itibaren şaibeli özelleştirmelerden servet yapmış, Yeltsin döneminde ülkenin Milli Güvenlik Koneyi Genel Sekreterliği'ne yükselerek devlette de kilit rol oyanmıştı. Aeroflot'tan  Rusya 1. devlet kanalı ORT'ye kadar pek çok şirkette büyük hisse sahibi olmuştu.

Ancak Putin iktidara geldikten sonra yıldzı söndü ve hapse atılacağı korkusuyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bütün enerjisini Putin aleyhindeki kampanyalara harcadı. 2003'de İngiltere'den sığınma hakkı alarak kendini sağlama aldı. En son, servetinde büyük pay sahibi olduğu Abramoviç'e karşı açtığı milyar dolarlık tazminat davasını da kaybettikten sonra kabuğuna çekilmişti.

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