'Sürgün karakol'a kilit

İstanbul polisi arasında adı 'sürgün karakol'a çıkan Çarşamba Polis Noktası'nın kapısına kilit vuruldu.



Akşam'ın haberine göre haklarındaki bazı suçlamalar ve görevlerini yerne getirmedikleri gerekçesiyle Çarşamba Polis Noktası'na 'sürgüne' gönderilen birçok müdür emekliye ayrılırken son 2 müdür ise eski görev yerlerine gönderildi. AR-GE birimi olarak Emniyet bünyesinde bulunan polis noktası artık sürgün yeri olmaktan çıktı. İhtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle kapatılan karakol, polislere derin nefes aldırdı.



Isıtma sistemi bile yoktu



Yaklaşık 8 yıl önce dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir tarafından kapatılan Çarşamba Polis Noktası, şimdiki Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah tarafından yeniden açılarak AR-GE birimi olarak kullanılmaya başlandı. Polisler arasında sürgün yeri olarak bilinen karakolda ne bir ısıtma sistemi ne de doğru dürüst kullanılacak ofis eşyaları bulunuyordu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ilişkileri kesilerek şark hizmeti için doğu illerine gönderilen müdürler ve polis memurları mahkeme kararı ile eski çalıştıkları birimlere geri döndüler ancak kendilerini 'kızak görev' olarak polis noktasında buldular. Bunun yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah çalışmalarından memnun olmadığı bazı polis müdürlerini de bu karakola göndermişti.



Kimi emekli oldu, kimi istifa etti



Çarşamba Polis Noktası'nda, açıldığı günden bu yana 8 emniyet müdür yardımcısı, 6 emniyet amiri görev aldı. Bu müdür ve amirlerden 4'ü emekli olurken, 4 emniyet amiri ise tayinlerini isteyerek şark hizmeti görevine gitti. Çarşamba Polis Noktası'nda tek başına kalan Hassas Korumalar eski Şube Müdürü A.K. ise tekrar eski görevine döndü.



'Sürgün karakolu' olarak bilinen polis noktası artık yeni müdürlere ev sahipliği yapmayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci bir emre kadar atamalar durduruldu. Hiçbir görev verilmeyen müdür ve amirler de mesai saatlerini bahçede gazete okuyarak geçiriyorlardı.

