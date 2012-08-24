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Sürgü'deki Alevi aileye taciz sürüyor!

Sürgü'de Ramazan davulcusu ile girdikleri tartışma sonucu bir grubun evlerini taşladığı ve yakmaya çalıştığı Alevi Evli ailesinin tedirginliği aradan geçen bir aya rağmen sürüyor

24 Ağustos 2012 15:39

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Ramazan davulcusunu uyardıkları için evleri saldırıya uğrayan Evli ailesine yönelik tacizlerin sürdüğü öne sürüldü. Evli ailesinin avukatı Ali Hamurcu, Evli ailesinin evinin önünde çifte ramazan davulu çalındığını ve araçla gelerek yüksek sesle müzik dinlendiğini, jandarmanın ise bu eylemlere ilişkin hiçbir işlem yapmadığını söyledi.

Vatan'da Kemal Göktaş ve Deniz Güçer imzasıyla yayımlanan haberine göre, Sürgü'de Ramazan davulcusu ile girdikleri tartışma sonucu bir grubun evlerini taşladığı ve yakmaya çalıştığı Alevi Evli ailesinin tedirginliği aradan geçen bir aya rağmen sürüyor. Evli ailesinin avukatı Hamurcu, yaptığı açıklamada, dışardan Sürgü'de hayatın olağan aktığını, günlük yaşamda olağandışı hiçbir şey yok gibi göründüğünü belirterek "Ama insanlar tedirgin. Evli ailesine yönelik tacizler devam ediyor. Ailenin kapısının önünde çifte Ramazan davulu çalındı. Bayramda evin yakınına araçla gelen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip rahatsız ettiler. Aile bunlara karşı koruculara ve jandarmaya haber verdiğinde ise hiçbir işlem yapılmadı. Sadece aileyi rahatsız edenler uyarılıp uzaklaştırılıyor, o kadar" dedi.

 

'Soruşturma ilerlemiyor'

 

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Hamurcu "Soruşturmada devlet üzerine düşen sorumluluğu gereği yerine getirmiyor. Lince kalkışma vardı o olayda ama kanunda ne nefret suçu ne de lince kalkışma gibi bir suç düzenlenmediği için savcılık 'mala zarar verme'den işlem yaptı. Yasal bir düzenleme yapılması bile tartışılmıyor kamuoyunda. Bizim amacımız duyarlılık yaratmak, devleti faillerin bir an önce yakalanması için harekete geçirmek. Bu olayı yapanlar iki çocuk da olabilir, ama arkasında örgütlü bir güç de olabilir" dedi.

 

'Aile yalnız kaldı'

 

Olaydan sonra sivil toplum örgütlerinin, milletvekillerinin destek verdiği Evli ailesinin, bir süre geçtikten sonra yalnız kaldığını anlatan Hamurcu "Aile normalde rutin hayatına dönmüş gibi görünüyor, bağına bahçesine gidiyor. Ama toplumsal ilişkilerini belli bir düzeye indirmiş durumdalar. Hem Alevilerle hem Sünni insanlarla ilişkileri mesafeli. Aile kendini korumak için otokontrol altında yaşıyor. Tüm aile, özellikle çocuklar ve kadınlar travma yaşıyor. Büyükler olayları algılayabiliyor ama 5 yaşındaki 8 yaşındaki bir çocuğun bunları doğal karşılamasını beklemek mümkün değil. Sivil toplum örgütlerinde de ilk günlerdeki duyarlılık kalmadı. Ailede 'yalnız bırakıldık psikolojisi' de var" dedi.

 

Sadece davulcu tutuklandı

 

Sürgüdeki olayla ilgili soruşturmada davulcu Mustafa Efşi, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası öngören "suça tahrik etmek" suçundan tutuklanırken ifadesi alınan 23 saldırgan ise serbest bıkarılmıştı. Savcılığın saldırganlarla ilgili 4 aydan 3 yıla kadar hapis öngören "mala zarar verme" suçundan, Evli ailesi hakkında ise davulcuyu darp ettikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören "kasten yaralama" suçundan soruşturma yürüttüğü belirtilmişti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı da Basın Bülteni'nde saldırıya uğrayan Alevi aile suçlanmış ve saldırganların Evli ailesinin tahriki sonucu evi taşladıklarını iddia etmişti. Jandarma, Evli ailesinin davulcuyu da dövdüğünü iddia etmişti.

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