Süreyya: Annelik kıyaslanamaz

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop, 2,5 aylık olan bebeği Yücel Can ile çok mutlu olduklarını belirterek, ''Annelik çok güzel bir duygu, hiç bir duyguyla kıyaslanamaz'' dedi.



Milli atlet Süreyya Ayhan Kop, eşi ve antrenörü Yücel Kop ile birlikte ailenin yeni üyesi küçük Yücel Can'ın getirdiği mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi.



Yücel Can ile birlikte bundan sonra her şeyin güzel gideceğine inandıklarını anlatan milli sporcu, şunları söyledi: ''Şimdi anneleri daha iyi anlayabiliyoruz. Annelik çok güzel bir duygu, hiç bir duyguyla kıyaslanamaz. 'Cennet annelerin ayağı altındadır' diye boşuna söylememişler. Şimdilik annelik güzel gidiyor. Benim sporuma da çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Kendimi dinlenmiş, daha rahat ve mutlu hissediyorum. Bebeğimizle birlikte her şeye sıfırdan başlamayı düşünüyoruz. İnsanın bir bebeğinin olması harika bir duygu. Anlatılamayacak bir şey. Hiç bir şeyle karşılaştırılamayacak, çok farklı bir olay. İnşallah sağlık içerisinde büyüteceğiz.''



Anneliğin spora da katkı sağlayacağını, hem anne hem sporcu olarak başarılı olan kişilerin bulunduğunu ifade eden Kop, ''Kendime güveniyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum. Yücel Can ile güzel bir başlangıç olacak. Öncelikle sportif çalışmalar için Yücel Can'ın 6 aylık olması gerekir. Pistlere 2 yıl sonra altın madalya kazanarak kesin dönmüş olacağım. Ancak çalışmalar daha önce başlayacak'' diye konuştu.



Süreyya Ayhan'ın eşi ve antrenörü Yücel Kop ise bebeğin verdiği mutluluğun ayrı olduğunu belirterek, ''Onun duygularını anlatmak zor. İnanılmaz ve çok çok güzel bir duygu'' diye konuştu.