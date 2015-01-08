Sürekli selfie çekmek psikopatlık belirtisi mi?

Selfie çekmeye çok meraklı bir erkek misiniz? ABD’deki Ohio Devlet Üniversitesi’nden bilim adamları çok fazla “selfie” çekip bunları sosyal medyada paylaşan erkeklerin psikopatça eğilimleri olabileceğini tespit ettiklerini açıkladı.

18-40 yaş arası 800 erkeğin sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ve onları psikolojik testlere tabi tutan araştırmacılar, sürekli selfie paylaşan erkeklerin anti sosyal davranış gösterme eğiliminin selfie meraklısı olmayan hemcinslerinden çok daha yüksek olduğunu gördüklerini söyledi.

Bulgularını Personality and Individual Differences isimli dergide yayınlayan psikologlar, kendi fotoğraflarını sık sık internette paylaşan erkeklerin empati eksikliği, narsisizm ve fevrilik gibi psikopati ile bağdaştırılan davranışlar sergilediğini gözlemlediklerini de belirtti.