Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden iki ücretsiz film

T24 Kültür Sanat

Gezegenin döngüleri ile uyumlu yaşayabileceğini düşünenlerin bir araya geldiği ‘Eco Love Fest’, dünyanın farklı bölgelerinden topladığı hikâyelerle yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı veren Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin seçkisinden ilham verici belgeselleri İstanbul Zorlu Center’da katılımcılarıyla buluşturuyor.

13 Ekim Çarşamba saat 19.30’da ödüllü yönetmen Damon Gameau’nun gezegeni iyileştirmek üzerine çözümler sunan ‘2040’ filmi, 14 Ekim Perşembe 19.30’da ise tarım, enerji, ekonomi, eğitim, demokrasi gibi her alanda gerçekleştirilmiş en başarılı deneylerin ışığında bize geleceğe dair yeni bir hikâye anlatan ‘Yarın’ filmi izleyicilerle buluşacak.