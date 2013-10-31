Turistlere alternatif rotalar; İstanbul'dan rüzgâr gibi geçmeyin

İstanbul Rehberler Odası, İstanbul’a gelen turistlerin ortalama üç gün olan şehirde kalış sürelerini uzatmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak için İstanbul'da izlenebilecek on alternatif rota belirledi.

Zaman'ın haberine göre, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve bütçesi 250 bin TL olan "Sürdürülebilir Turizm İçin Alternatif Tur Rotaları" adlı proje aracılığıyla İstanbul’a gelecek turistlere seçenek olarak sunulacak on yeni rota şöyle:

1)Bizans İstanbulu

2)Osmanlı İstanbulu

3)İstanbul’da İslam

4)İstanbul’da Hristiyanlık

5)İstanbul’da Musevi Mirası

6)İstanbul’da Su Yapıları

7)İstanbul’da Ticari Yapılar

8)İstanbul’da Yalılar

9)İstanbul’da Mimari

10)İstanbul’da Kuş Gözlemciliği

Klasik rota: Tarihi yarımada, Haliç ile Boğaz ve alışveriş

İstanbul’a gelen bir turist kentte ortalama üç gün kalıyor. O üç günün birinci günü tarihî yarımadada, ikinci günü Boğaz ve Haliç'te, üçüncü günü ise alışverişle geçiyor. Bu durum tarihî yarımadaya, yapıların yıpranması ve gün boyu süren trafik yükü olarak geri dönüyor. İstanbul Rehberler Odası (İRO) hem tarihî yarımadadaki bu yıpranmayı azaltmak, hem de İstanbul’a gelen bir turistin ortalama kalış süresini artırmak için bir yeni proje başlattı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve bütçesi 250 bin TL olan projenin ismi "Sürdürülebilir Turizm İçin Alternatif Tur Rotaları". Bu proje çerçevesinde İstanbul’da on yeni rota belirlendi ve uzmanlar 510 turist rehberini eğitti. Proje kapsamında turizm sektör kuruluşları, seyahat acenteleri ve rehberlere geniş bilgi, fotoğraf ve haritalar içeren tanıtım bültenleri gönderiliyor. İstanbul’un yeni rotaları arasında Bizans İstanbul’u, Osmanlı İstanbul’u, İstanbul’da Hıristiyanlık, İstanbul’da Musevi mirası, İstanbul’da su yapıları, İstanbul’da ticari yapılar, İstanbul’da yalılar, İstanbul’da mimari, İstanbul’da İslam ve İstanbul’da kuş gözlemciliği bulunuyor.

İslam rotasında öncelik sahabe türbeleri

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u 1453 yılında fethetmesinden sonra tamamen İslam kimliğine bürünen kentteki İslami yapılardan belli başlıları dışındakileri hâlâ pek çok kimse bilmiyor. Tamamen yürüyerek yapılacak İstanbul’da İslam Tur Rotası onları da kapsıyor. Bu rotada Ebu Said el-Hudri Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Eyüp Sultan Camii, Fatih Camii ve Külliyesi, Feshane, Fethiye Camii, Hattat Mustafa Rakım Efendi Türbesi, Ka’b bin Malik Türbesi, Kariye Müzesi, Süleymaniye Camii, Şeyh Ebul Vefa Camii ve Türbesi, Türk Hava Şehitliği Anıtı bulunuyor.

Kuş severler de unutulmadı

İstanbul’da Kuş Gözlemciliği Tur Rotası’nın ise üç durağı var: Gülhane Parkı, Belgrad Ormanı ve Rumeli Feneri. İlk durak olarak seçilen Gülhane Parkı’nda yeşil papağan, İskender papağanı, leş kargası, küçük karga, ispinoz ve ev serçesi görülebiliyor. Belgrad Ormanı’ndaki Neşet Suyu çevresinde ise çıvgın, kara başlı ötleğen, guguk, küçük yeşil ağaçkakan, ortanca ağaçkakan, çıt kuşu, karatavuk, şahin, ispinoz, kocabaş, kızılgerdan, mavi baştankara, sıvacı, bahçe tırmaşık kuşu, alakarga, söğüt bülbülü ve öter ardıç izlenebiliyor. Son durak Rumeli Feneri ise göçmen kuşları gözlemlemek için turistlere eşsiz bir fırsat sunuyor.