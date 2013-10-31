T24 LogoT24 Logo

Turistlere alternatif rotalar; İstanbul'dan rüzgâr gibi geçmeyin

31 Ekim 2013 19:04

116

Yeni Camii Hünkar Kasrı

216

Ebu Seybe el-Hudri Türbesi

316

Şerifler Yalısı

416

Kariye Müzesi

516

Unkapanı Sarnıcı

616

Zeyrek Kilise Camii

716

Surlar

816

Zincirli Avlu

916

Bozdağan Kemeri

1016

İstanbul Rehberler Odası, İstanbul’a gelen turistlerin ortalama üç gün olan şehirde kalış sürelerini uzatmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak için İstanbul'da izlenebilecek on alternatif rota belirledi. İşte ''Alternatif Tur Rotaları'nda'' yer alan duraklardan bazı kareler...

1116

Dolmabahçe Sarayı

1216

İstanbul Ermeni Patrikhanesi

1316

Topkapı Sarayı

1416

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

1516

Fethiye Camii

1616

Neve Şalom Sinagogu

ETİKETLER

turizmistanbulhaliçbelgrad ormanıgülhanehaliçpatrikhane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24