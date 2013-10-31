Turistlere alternatif rotalar; İstanbul'dan rüzgâr gibi geçmeyin
31 Ekim 2013 19:04
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Yeni Camii Hünkar Kasrı
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Ebu Seybe el-Hudri Türbesi
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Şerifler Yalısı
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Kariye Müzesi
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Unkapanı Sarnıcı
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Zeyrek Kilise Camii
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Surlar
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Zincirli Avlu
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Bozdağan Kemeri
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İstanbul Rehberler Odası, İstanbul’a gelen turistlerin ortalama üç gün olan şehirde kalış sürelerini uzatmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak için İstanbul'da izlenebilecek on alternatif rota belirledi. İşte ''Alternatif Tur Rotaları'nda'' yer alan duraklardan bazı kareler...