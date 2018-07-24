Sürdürülebilir ekonomik kalkınma raporu açıklandı; işte Türkiye'nin sıralaması

Boston Consulting Group, ülkelerin refahını ölçmenin yeni bir yolu olarak 2012 yılından beri gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Ekonomik Kalınma Değerlendirmesi’nin sonuçlarını açıkladı.

“Ekonomik gelişme ile çevre koruma arasında köprüler kurmaya çalışan yaklaşım biçimi” olarak tanımlanan 2018 yılı Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma raporunda Türkiye 152 ülke arasında 63'uncu sırada yer aldı.

Çevre kalitesi, gelir dağılımı, sivil toplum, hükümetin etkinliği (hesap verilebilirliği, özgürlük, istikrar), gelir, enflasyon, istihdam, sağlık Hizmetlerine ulaşım, eğitim hizmetlerine ulaşım ve altyapı hizmetleri olmak üzere 10 kriterin baz alındığı araştırmanın üst sıralarında Norçev, İsviçre ve İzlanda yer alırken, Orta Afrika Cumhuriyeti son sırada yer aldı.

2018 yılı Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma raporu verileri şöyle:



